Сеул потребовал от Пхеньяна объяснить отзыв одной из своих делегаций

Южная Корея потребовала, чтобы КНДР объяснила, почему была отменена поездка северокорейских специалистов, которые должны были подготовить визит музыкантов на время Зимних Игр-2018. Об этом заявил министр объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн, сообщает агентство Yonhap.

По его словам, соответствующий документ был направлен Северной Корее по линии спецсвязи с деревне Пханмунджон, на линии разграничения огня.

Об отмене визита специалистов из КНДР стало известно 19 января. В состав делегации должны были войти семь человек, включая Хен Сонг Вол, участницу женского вокального ансамбля, который был создан в 2012 году по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына.

В понедельник, 15 января, состоялись переговоры между Сеулом и Пхеньяном, по итогам которых стороны договорились, что на Олимпийские игры из Северной Кореи приедут 140 музыкантов оркестра «Самджун» и другие деятели искусства. В Сеуле гарантировали безопасность артистов.

Ким Чен Ын в новогоднем сообщении заявил, что КНДР готова принять участие в Зимних Играх в Пхёнчхане. Он также призвал Южную Корею снизить военное напряжение на Корейском полуострове. После этого состоялись первые за почти три года переговоры между Сеулом и Пхеньяном. Стороны также пришли к соглашению, что на открытии и закрытии Игр выступит совместная делегация КНДР и Южной Кореи.