Южная Корея согласилась на приезд на Олимпиаду 140 музыкантов из КНДР

КНДР направит 140 музыкантов из оркестра Самджун для выступления на Олимпиаде и Паралимпиаде в Пхенчхане. Как сообщил телеканалу YTN представитель южнокорейских властей, об этом Сеул и Пхеньян договорились в ходе двусторонних переговоров, которые прошли в деревне Пханмунджон на линии прекращения огня.

Всего планируется визит в Южную Корею двух творческих групп из КНДР. Помимо приглашенного на Олимпиаду оркестра должны приехать также участники творческого коллектива, которые выступят в Сеуле и Канныне.

Сторонам осталось обсудить технические стороны — вопрос об оборудовании, его доставке и установке на южнокорейских площадках. Помимо этого, Сеул также должен предоставить гостям из КНДР максимальные условия безопасности.

Поводом для сдвига в отношениях обеих стран стало новогоднее обращение Ким Чен Ына. Северокорейский лидер заявил, что страна хотела бы принять участие в Олимпиаде, которая состоится в Пхенчхане, и готова к переговорам. Сеул откликнулся на слова Ким Чен Ына, и уже 9 января в деревне Пханмунджон состоялись первые с 2015 года переговоры на уровне министров, отвечающих за национальное объединение.

Тогда же в КНДР заявили о том, что намерены отправить в Южную Корею не только спортсменов, но и художественные коллективы. В Сеуле в целом это предложение одобрили и пообещали снять санкции с северного соседа на время Олимпиады и Паралимпиады.

В Вашингтоне в связи с достигнутыми договоренностями согласились дождаться окончания соревнований и перенести совместные учения с Южной Кореей.