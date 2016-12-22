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КНДР и Южная Корея договорились пройти под одним флагом на Олимпиаде
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КНДР и Южная Корея договорились пройти под одним флагом на Олимпиаде
Политика, 17 янв, 16:27
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КНДР и Южная Корея договорились пройти под одним флагом на Олимпиаде
КНДР и Южная Корея впервые за 12 лет договорились выйти на церемонию открытия Олимпиады под одним флагом. Помимо этого единая корейская команда выступит в соревнованиях по женскому хоккею
Фотографии президента Южной Кореи Мун Джэина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына (Фото: Lee Jin-man / AP)

Как сообщает Би-би-си, по итогам переговоров в деревне Пханмунджон, на линии разграничения огня, представители КНДР и Южной Кореи договорились о том, что совместная делегация на церемонии открытия зимней Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане пройдет под одним флагом.

Предполагается, что это будет тот же самый флаг, под которым делегации КНДР и Южной Кореи выходили на церемонии открытия Олимпийских игр-2000, -2004 и 2006 годов. Он представляет собой белое полотнище с изображенным на нем синим контуром Корейского полуострова.

После 2006 года флаг не использовался, а на Олимпиаде 2008 года в Пекине отношения между Пхеньяном и Сеулом испортились настолько, что делегация КНДР не захотела идти рядом со спортсменами Южной Кореи.

В начале 2000-х совместное участие КНДР и Южной Кореи в Олимпиаде ограничивалось проходом единой делегации на церемонии открытия. На этот раз стороны договорились о том, чтобы выставить единую команду в женском хоккее. В этом виде спорта обе страны никогда не добивались значимых успехов, выступая в основном во втором дивизионе. На Олимпиаду женскую сборную Южной Кореи допустили только потому, что эта страна является хозяйкой Игр.

Сборная КНДР традиционно плохо выступает на зимних Олимпиадах. За всю историю спортсмены этой страны завоевали всего две медали. На Олимпиаду в Пхёнчхане отобрались лишь два северокорейских фигуриста, но и они не смогут выступить на Играх, поскольку Олимпийский комитет КНДР опоздал с подачей их заявки.

Поводом для сдвига в отношениях обеих стран стало новогоднее обращение Ким Чен Ына. Северокорейский лидер заявил, что страна хотела бы принять участие в Олимпиаде, которая состоится в Пхёнчхане, и готова к переговорам. Сеул откликнулся на слова Ким Чен Ына, и уже 9 января в деревне Пханмунджон состоялись первые с 2015 года переговоры на уровне министров, отвечающих за национальное объединение.

Тогда же в КНДР заявили о том, что намерены отправить в Южную Корею не только спортсменов, но и художественные коллективы. В Сеуле в целом это предложение одобрили и пообещали снять санкции с северного соседа на время Олимпиады и Паралимпиады.

В Вашингтоне в связи с достигнутыми договоренностями согласились дождаться окончания соревнований и перенести совместные учения с Южной Кореей.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: КНДР , Южная Корея
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