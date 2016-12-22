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Сеул и Пхеньян договорились возобновить переговоры по военным вопросам
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Сеул и Пхеньян договорились возобновить переговоры по военным вопросам
Политика, 15:35
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Сеул и Пхеньян договорились возобновить переговоры по военным вопросам

Сеул и Пхеньян договорились возобновить переговоры по военным вопросам. Об этом заявил журналистам заместитель министра объединения Южной Кореи Чун Хэ Сон по итогам встречи высокопоставленных представителей Северной и Южной Кореи, передает агентство Yonhap.

«Мы [Сеул] решили прекратить действия, которые могут привести к обострению напряженности на Корейском полуострове и возобновить диалог, чтобы обеспечить мир в этом регионе, например денуклеаризацию КНДР», — пояснил он.

На переговорах 9 января КНДР предложила урегулировать вопросы, касающиеся межкорейских связей, путем диалога и переговоров о мире и единстве на Корейском полуострове, добавил Хэ Сон. По словам министра, в июле 2017 года южнокорейская сторона предлагала КНДР провести военные переговоры по ослаблению пограничной напряженности и заседание Красного Креста для обсуждения воссоединения разделенных семей. Однако тогда Северная Корея не ответила на это предложение.

Первые с 2015 года переговоры между Пхеньяном и Сеулом начались 9 января в деревне Пханмунджом на границе КНДР и Южной Кореи. По итогам переговоров КНДР решила отправить на Олимпийские игры в южнокорейский Пхёнчхан своих спортсменов, команду поддержки и делегацию высокопоставленных чиновников.

На переговорах Сеул предложил делегациям двух стран пройти вместе на Олимпиаде и объединить семьи, которые были разделены Корейской войной. Также Южная Корея предложила возобновить диалог на уровне министерств обороны. После этого, по данным телеканала YTN, КНДР и Южная Корея договорились возобновить работу горячей линии связи между военными обеих стран для предотвращения обострения ситуации на Корейском полуострове. Северокорейская сторона завершила технические работы для восстановления линии, которая заработает 10 января.

Теги: переговоры , Сеул , Пхеньян
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