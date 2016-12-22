КНДР отменила визит одной из делегаций в Южную Корею

В Южную Корею отменен визит команды из КНДР, уполномоченной подготовить визит северокорейских музыкантов на Олимпийские игры в Пхёнчхан

Участница женского вокального ансамбля Хен Сонг Вол (слева) (Фото: ЕРА)

Северокорейские власти в пятницу отменили поездку в Южную Корею специалистов, которые должны были провести подготовку визита музыкантов из КНДР во время Олимпийских игр, передает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское Министерство объединения.

Семь человек должны были приехать в ближайшую субботу, 20 января, чтобы осмотреть площадки для выступлений в Сеуле и городе Канныне. Власти КНДР не сообщили причину отмены визита.

Возглавлять делегацию должна была и Хен Сонг Вол, участница женского вокального ансамбля, созданного в 2012 году по приказу Ким Чен Ына. Она присутствовала на переговорах, прошедших в понедельник, 15 января, в качестве замглавы делегации КНДР, отмечает агентство.

На них было достигнуто соглашение, что из Северной Кореи на время Олимпийских и Паралимпийских игр приедут 140 музыкантов оркестра «Самджун», а также другие деятели искусства. Южная Корея обещала предоставить гарантии безопасности.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении заявил о готовности отправить своих граждан на Олимпиаду. Также он призвал Южную Корею снизить военную напряженность на корейском полуострове.