Ким Чен Ын заявил о ядерной кнопке на столе и желании участвовать в Играх

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе и США не смогут начать войну с его страной. В то же время он заявил о желании послать делегацию на Олимпийские игры в Южную Корею

Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

В новогоднем обращении к нации лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерная кнопка постоянно находится на его столе, благодаря чему США не смогут начать войну с Северной Кореей, сообщает Bloomberg со ссылкой на государственное телевидение КНДР.

«Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе», — заявил Ким Чен Ын. По его словам, «вся территория США окажется в зоне поражения», если Пхеньян решит нанести ядерный удар.

«Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны», — цитирует Ким Чен Ына ТАСС.

В то же время северокорейский лидер, как передает Yonhap, заявил, что его страна готова отправить свою делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. По словам Ким Чен Ына, это будет хорошей возможностью для его страны. «Зимние Игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны. Мы искренне надеемся, что зимние Игры станут успехом. Мы готовы предпринять различные шаги, включая отправку делегации», — сказал Ким Чен Ын.

Reuters уточняет, что Ким Чен Ын заявил, что КНДР открыта к диалогу с Сеулом. «Что касается отношений между Севером и Югом, то мы должны снизить военную напряженность на Корейском полуострове и создать мирную атмосферу», — заявил глава КНДР, при этом он добавил, что усилия должны прилагать обе стороны: и Юг, и Север.

Он также призвал к ускорению массового производства ядерных боеголовок и баллистических ракет, а также заявил о финальной стадии подготовки к пуску межконтинентальной баллистической ракеты.

22 декабря Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции против КНДР. Резолюция СБ ООН стала «ответом» на последнее испытание КНДР баллистической ракеты в ноябре. Документ, в частности, был направлен на ограничение около 90% экспорта продуктов нефтепереработки в Северную Корею. Согласно новым санкциям, в страну нельзя будет поставлять более 500 тыс. барр. в год. Кроме того, резолюция ограничила поставки в КНДР сырой нефти​ (не более 4 млн барр. в год). Также, согласно решению Совбеза, все страны — участницы международной организации должны будут выслать на родину в течение двух лет всех трудовых мигрантов из КНДР.

США неоднократно заявляли, что рассматривают в числе прочих и военный вариант решения ядерной проблемы КНДР. В ответ на все угрозы и санкции Пхеньян продолжает угрожать нанесением удара по США и Южной Корее.



