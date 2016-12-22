СМИ узнали о планах Трампа ускорить перенос посольства в Иерусалим

Администрация президента США Дональда Трампа перенесет посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим раньше, чем предполагалось, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома, имен которых издание не раскрывает.

Белый дом планировал построить в Иерусалиме новый комплекс, в котором разместится посольство, но в Госдепе США предложили использовать уже имеющееся в этом городе здание консульства США в квартале Арнона, это позволит американскому послу в Израиле Дэвиду Фридману и другим дипломатам переехать из Тель-Авива в Иерусалим к следующему году. Кроме того, такой вариант потребует меньше бюджетных расходов.

По данным газеты, в Белом доме выступали за перенос посольства уже в этом году, это поддерживал, в частности, зять президента и его советник Джаред Кушнер. Но госсекретарь Рекс Тиллерсон просил президента дать больше времени на переезд, объясняя необходимостью усилить безопасность нового комплекса посольства.

Чиновники также рассказали изданию, что ускорение процесса переноса посольства может повысить популярность Трампа среди американцев, положительно настроенных по отношению к Израилю, а также среди верующих.​

При этом накануне в интервью Reuters Трамп заявил, что его администрация «на самом деле не рассматривает» сценарий с переносом посольства до конца года.

6 декабря 2017 года Дональд Трамп заявил о готовности перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Затем президент официально признал Иерусалим столицей Израиля. Премьер ближневосточной страны Биньямин Нетаньяху приветствовал «историческое» решение президента США. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Иерусалим остается «вечной столицей» Палестины, а решение США равнозначно выходу из процесса по ближневосточному урегулированию.

На следующий день президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразили обеспокоенность решением Трампа о переносе посольства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подобные действия властей США могут поставить крест на создании на Ближнем Востоке двух государств — Израиля и Палестины. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что перенос посольства США в Иерусалим не состоится в 2017 году и, «скорее всего», и в 2018 году.

Решение Трампа также спровоцировало беспорядки со стороны палестинцев в секторе Газа, на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме, в результате столкновений с израильскими военными пострадали более 700 человек.