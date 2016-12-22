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Число пострадавших при столкновениях в Палестине превысило 760 человек
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Число пострадавших при столкновениях в Палестине превысило 760 человек
Общество, 08 дек, 23:58
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Число пострадавших при столкновениях в Палестине превысило 760 человек

При столкновениях палестинцев с израильской армией в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в восточной части Иерусалима пострадали 767 человек. Об этом сообщается на странице организации Красного полумесяца в Twitter.

«Сегодня на Западном берегу [реки Иордан], в Иерусалиме и в секторе Газа пострадали 767 человек, им была оказана медицинская помощь». В сообщении отмечается, что больше всего пострадавших — 479 человек — оказалось в секторе Газа.

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Ранее Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в ходе конфликта пострадали более 240 человек. По данным телеканала Al-Arabiya, в результате столкновений погибли два человека.

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​Протесты мусульман, которые были названы «Днем гнева», начались в Палестине и по всему миру 7 декабря. Поводом послужило решение США признать Иерусалим столицей Израиля, а также перенести туда американское посольство.

Израиль официально считает «единый и неделимый» Иерусалим своей столицей с 1980 года. В свою очередь, палестинцы хотят, чтобы восточная часть Иерусалима должна со временем стать столицей независимого палестинского государства. 

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отмечал, что на открытие американского посольства в И​ерусалиме может уйти несколько лет. Признание Иерусалима столицей Израиля, по его словам, «не указывает на какой-либо окончательный статус Иерусалима». Тиллерсон отметил, что вопрос определения границ оставлен израильтянам и палестинцам для «обсуждения и принятия решения».

Теги: столкновения , Палестина
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