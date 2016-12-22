Лавров заявил Тиллерсону о последствиях переноса посольства в Иерусалим

Перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим может поставить крест на создании на Ближнем Востоке двух государств — Израиля и Палестины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Это может подорвать и даже поставить крест на переговорах о создании двух государств, когда государство Израиль и государство Палестина полноценно живут бок о бок друг с другом в безопасности, — отметил Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

Глава российского ведомства попросил у Тиллерсона разъяснений по решению президента США о переносе посольства в Иерусалим.

«Попросили объяснить, какие последствия этого шага американцы видят для усилий, которые предпринимаются под эгидой ООН в рамках «квартета» международных посредников», — сказал Лавров.

Ранее в четверг, 7 декабря, МИД России распространил заявление, в котором говорится, что статус Иерусалима может быть определен только через прямые переговоры Палестины и Израиля и на основе соответствующих решений ООН.

Президент США объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда посольства Вашингтона, выступая в Белом доме 6 декабря.

Лидер «Хезболлы» Хасан Нарсалла заявил, что поддерживает призывы к новому палестинскому восстанию и к началу новой интифады в ответ на решение США по Иерусалиму.