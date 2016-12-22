Премьер Израиля назвал «историческим днем» решение Трампа по Иерусалиму

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Нетаньяху назвал это событие «историческим днем» и «важным шагом на пути к миру».

В своем заявлении, выдержки из которого приводит Associated Press, Нетаньяху отметил, что страна «глубоко признательна» Вашингтону. Он пообещал продолжить работу с «президентом и его командой по воплощению этой мечты [о мире] в жизнь». ​Нетаньяху также призвал другие страны последовать примеру США.

Реакции со стороны лидера Палестины Махмуда Абасса, а также глав других государств региона пока не последовала. Ранее Аббас, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Иордании Абдалла II, представители Саудовской Аравии предупредили Трампа, что это решение приведет к дестабилизации ситуации в регионе и вызовет возмущение мусульман во всем мире. Президент Турции Реджеп Эрдоган грозил разрывом дипломатических отношений с Израилем.

В среду, 6 декабря, Трамп заявил, что для США пришло время признать Иерусалим столицей государства Израиль. Он объяснил, что этот шаг символизирует новый подход страны к палестино-израильскому урегулированию. Он добавил, что данное решение не означает отхода США от приверженности мирному урегулированию израильско-палестинской проблемы.

Трамп также отдал распоряжение Госдепу разработать план по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Как Израиль, так и Палестина считают Иерусалим своей столицей, не признавая такого права ​за другой стороной.



