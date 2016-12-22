Тиллерсон исключил скорый перенос посольства США в Иерусалим

Перенос посольства США в Иерусалим из Тель-Авива не состоится в этом году, и «скорее всего» и в следующем, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает CNN. По словам госсекретаря, президент США Дональд Трамп распорядился «начать процесс переноса посольства», но на это уйдет время.

Оценивая срок переноса посольства США Тиллерсон сослался на необходимость решения организационных вопросов. В частности, необходимо выбрать место для нового посольства, подготовить планы и чертежи здания и построить его.

Также Тиллерсон подчеркнул, что решение Трампа не означает определения статуса Иерусалима, и что Израиль и Палестина должны будут договориться по этому вопросу.​

На основании решений Совбеза ООН международно признанной столицей Израиля считается Тель-Авив. Статус Иерусалима не определен в связи с тем, что Палестина также выдвигает притязания на то, чтобы считать его своей столицей. Город был разделен между арабами и израильтянами, но в 1967 году после Шестидневной войны Восточный Иерусалим был оккупирован Израилем.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о том, что признает Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда посольство. Это решение вызвало массовые протесты на оккупированных арабских территориях и в ряде исламских стран. Жертвой протестов стал по меньшей мере один человек, порядка 250 пострадали.