Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,54 59,07 EUR Нал. 70,11 69,45 USD Бирж. 59,26 +0,08 EUR Бирж. 69,74 +0,02 USD ЦБ. 59,28 -0,01 EUR ЦБ. 69,64 -0,29 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 15163,13 -1452,48 ММВБ 2104,99 +0,09% РТС 1119,54 +0,00% Brent 63,37 +2,05% DJIA 24297,19 +0,35% Nasdaq 6841,00 +0,41% FTSE 7393,96 +1,00%
Тиллерсон исключил скорый перенос посольства США в Иерусалим
Лента новостей
Квест: как доехать до Шереметьево за 30 минут 22:20, РБК и Porsche Галопом по курортам: что Путин едет обсуждать с Египтом и Турцией 22:10, Политика В Совфеде пообещали ответить на выход США из ДРСМД «более мощным оружием» 22:06, Политика УЕФА наказал «Зенит» за поведение болельщиков в матче Лиги Европы 22:04, Спорт Тиллерсон исключил скорый перенос посольства США в Иерусалим 21:59, Политика Фигуранты дела о взрывах в Поволжье получили сроки от 8 до 25 лет 21:58, Общество Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 21:49, РБК и Mitsubishi Pajero Sport Контратака: зачем АФК «Система» подала иск к «Роснефти» на 330 млрд руб. 21:37, Бизнес ВЭБ увеличил убытки до более чем 110 млрд руб. 21:24, Финансы Иерусалимский конфликт: мусульмане против Трампа 21:15, Политика  ЦБ прекратил взаимодействие с основным акционером холдинга «Открытие» 21:05, Финансы Вы заблуждаетесь: разбираемся с мифами про имплантацию 21:02, РБК и My Ideal Smile Адвокат экс-жены Джигарханяна сочла обвинение ей безосновательным 21:02, Общество «Российский генерал» ответил на сообщения об участии в деле о гибели MH17 20:59, Политика Власти ЕС вынесли решение по украинскому закону об образовании 20:48, Политика Сбербанк заявил о возможных ограничениях при проведении операций в Москве 20:36, Финансы Вице-спикер Госдумы счел день рождения Мутко «не самым удачным днем» 20:34, Общество Прыжок веры: что заставляет расти курс биткоина 20:23, Деньги Зачем инвестировать в микрофинансовые компании: истории успеха и неудач 20:14, РБК и Русмикрофинанс Футболиста «Зенита» признали лучшим игроком недели в Лиге Европы 20:13, Спорт МИД предупредил туристов об опасности в Израиле после решения США 20:07, Политика Армия Израиля объявила о перехвате ракеты из сектора Газа 20:07, Политика В правительстве Москвы прокомментировали жалобы жителей на резкий запах 19:54, Общество Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 19:42, Lenovo и РБК Мутко отреагировал на сообщения о смене своего имени словами «не сегодня» 19:41, Общество Evraz заплатит штраф за завышение цен на колеса для локомотивов 19:31, Бизнес Дуда назначил нового главу польского правительства 19:29, Политика В Якутии пять человек погибли в результате ДТП 19:20, Общество
Тиллерсон исключил скорый перенос посольства США в Иерусалим
Политика, 21:59
0
Тиллерсон исключил скорый перенос посольства США в Иерусалим

Перенос посольства США в Иерусалим из Тель-Авива не состоится в этом году, и «скорее всего» и в следующем, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает CNN. По словам госсекретаря, президент США Дональд Трамп распорядился «начать процесс переноса посольства», но на это уйдет время.

Оценивая срок переноса посольства США Тиллерсон сослался на необходимость решения организационных вопросов. В частности, необходимо выбрать место для нового посольства, подготовить планы и чертежи здания и построить его.

Также Тиллерсон подчеркнул, что решение Трампа не означает определения статуса Иерусалима, и что Израиль и Палестина должны будут договориться по этому вопросу.​

На основании решений Совбеза ООН международно признанной столицей Израиля считается Тель-Авив. Статус Иерусалима не определен в связи с тем, что Палестина также выдвигает притязания на то, чтобы считать его своей столицей. Город был разделен между арабами и израильтянами, но в 1967 году после Шестидневной войны Восточный Иерусалим был оккупирован Израилем.

«Сделки века не будет»: протесты против решения США по Иерусалиму Еще 5 фото
Фотогалерея

Опасное признание: чем обернется решение Трампа о столице Израиля
Мнение

Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о том, что признает Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда посольство. Это решение вызвало массовые протесты на оккупированных арабских территориях и в ряде исламских стран. Жертвой протестов стал по меньшей мере один человек, порядка 250 пострадали.

Видео: РБК

Теги: США , Израиль , Иерусалим , Рекс Тиллерсон
Главное
ЦБ прекратил взаимодействие с основным акционером холдинга «Открытие» Финансы
Материалы по теме
Иерусалимский конфликт: мусульмане против Трампа Политика
Госдеп заявил об отсутствии связи решения по Иерусалиму с вопросом границ Политика
Лавров заявил Тиллерсону о последствиях переноса посольства в Иерусалим Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку