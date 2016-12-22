Путин и Эрдоган обсудили перенос посольства США в Иерусалим

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразили обеспокоенность решением США признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора оба лидера подчеркнули, что «такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса». Путин и Эрдоган заявили о том, что привержены урегулированию ближневосточного кризиса на основе резолюций Совбеза ООН и Генассамблеи. Также отмечено право палестинцев на создание собственного государства.

Эрдоган проинформировал Путина о созыве 13 декабря в Стамбуле саммита Организации исламского сотрудничества по вопросу о статусе Иерусалима.

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

В Палестине заявили о непризнании этого решения. Лидер Палестины Махмуд Аббас подчеркнул, что Иерусалим является «вечной столицей Палестины».



Восемь состоящих в Совбезе ООН стран, включая двух постоянных членов, призвали экстренно провести заседание Совета.

В Кремле заявили, что ситуация в регионе осложнилась из-за решения Трампа. Москва выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта дипломатическим путем.