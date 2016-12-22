США опровергли свою роль в массовых протестах в Иране

США непричастны к развитию массовых антиправительственных протестов в Иране, заявила американский постпред в ООН Никки Хейли. Об этом сообщает Reuters.​

Хейли отметила, что обвинения в адрес США, которые касаются инспирирования протестов являются «нонсенсом». «Демонстрации являются полностью спонтанными. Они практически в каждом городе Ирана. Это яркая картина восстания долго угнетаемого народа против своих диктаторов», — сказала она.

Заявление Хейли является, по сути, ответом на слова секретаря Совета безопасности Ирана Али Шамхани, который 2 января назвал организаторами протестов власти США, Великобритании и Саудовской Аравии.

Массовые протесты в Иране начались 27 декабря и охватили как крупные городские центры — Рей, Мешхед, Тегеран — так и малые города. Подобные акции являются крупнейшими с 2009 года. Демонстранты вышли под антиклерикальными и антиправительственными лозунгами, протестуют против падения уровня жизни, высоких цен и внешнеполитического курса страны, ориентированного на поддержку дружественных движений и правительств в локальных конфликтах на Ближнем Востоке деньгами и прямой военной помощью в локальных конфликтах, таких, как Йемен и Сирия.

В результате столкновений с полицией погибли более 20 человек, включая и демонстрантов, и сотрудников сил безопасности. Власти заблокировали доступ к популярным соцсетям, с помощью которых координируются восставшие, однако протесты продолжаются. Армия заявила своем нейтралитете. США выразили поддержку демонстрантам и призвали ООН собраться на экстренные сессии в Нью-Йорке и Женеве по поводу ситуации в Иране.





