Секретарь Совбеза Ирана назвал виновных в организации протестов в стране

За массовыми протестами в Иране стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани. По его мнению, именно эти страны руководят кампаниями в социальных сетях

Али Шамхани (Фото: Kaveh Kazemi / Getty Images)

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в интервью телеканалу Al Mayadeen заявил, что протестные акции, которые в настоящее время проходят в стране, организовываются извне и проходят в рамках «опосредованной войны», которую ведут с Тегераном некоторые страны мира. Расшифровку интервью приводит агентство Tansim.

По мнению секретаря, власти США, Великобритании и Саудовской Аравии руководят протестными кампаниями в социальных сетях. Шамхани отметил, что порядка 27% хештегов, направленных против Ирана, шли со стороны Эр-Рияда.​ Он считает, что это вмешательство нацелено на то, чтобы затормозить развитие Ирана. По его оценкам, беспорядки должны закончиться через несколько дней.

«Целью организованного иностранного вмешательства во внутренние дела Ирана является желание остановить прогресс нашей страны. Они хотят задушить движение Ирана изнутри и предотвратить его»

Он также добавил, что одной из причин уличных протестов стала и неудовлетворенность некоторых жителей Ирана экономическим положением страны.

«Экономические проблемы связаны не только с Ираном, но и с экономическими проблемами в США. Экономические проблемы Ирана связаны с войной, санкциями и некоторыми нашими слабыми местами в руководстве. Мы в курсе этих проблем и понимаем, что они могут вызвать недовольство среди населения»​

В Иране с 28 декабря проходят массовые протесты. Люди выходят на улицы с лозунгами из-за недовольства высокими ценами на продукты, безработицей и коррупцией. В результате столкновений на массовых мероприятиях погибли уже как минимум 12 человек. Власти уже признали эти акции крупнейшими с 2009 года. В результате этого власти попытались ограничить доступ в стране к мессенджеру Telegram и соцсети Instagram.

Ранее президент США Дональд Трамп на фоне протестов заявил, что Иран совершает ошибки «на всех уровнях», а сейчас, по его мнению, начинается самое подходящее время для перемен в стране.