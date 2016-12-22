Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,81 57,71 EUR Нал. 70,21 68,67 USD Бирж. 57,63 +0,13 EUR Бирж. 69,25 +0,60 USD ЦБ. 57,60 -0,03 EUR ЦБ. 68,87 +0,08 EUR/USD 1,21 +0,01 BTC/USD Бирж. 14832,12 +502,14 MOEX 2109,74 +0,33% RTS 1154,43 +0,33% Brent 66,53 -0,14% DJIA 24824,21 +0,42% Nasdaq 7006,20 +1,49% FTSE 7648,10 -0,52%
Число погибших в результате беспорядков в Иране достигло 20 человек
Лента новостей
Больше чем внимание: что подобрать к празднику для родителей 02 янв, 23:41, РБК и Афимолл Сити Вашингтон ответил Ким Чен Ыну на предложение о переговорах с Сеулом 02 янв, 23:29, Политика Депутат обозначил объем приостановленных полномочий президента Молдавии 02 янв, 23:25, Политика Число пострадавших при пожаре в Нью-Йорке увеличилось до 23 человек 02 янв, 22:55, Общество ЦИК решила подать на себя в суд из-за вида на жительство кандидата 02 янв, 22:40, Политика В ЛНР сообщили о переброске Киевом танков к линии соприкосновения 02 янв, 22:31, Общество 2017 год стал самым безопасным в истории коммерческой авиации 02 янв, 22:08, Общество Умерла советская и литовская актриса Татьяна Майорова 02 янв, 22:00, Общество Президент Египта продлил режим чрезвычайного положения на три месяца 02 янв, 21:42, Политика Поклонская назвала факельное шествие в Киеве «глумлением» 02 янв, 21:06, Политика Закат эры ПК: причины и следствия 02 янв, 20:58, РБК и Samsung На заправке ЛУКОЙЛа на юго-востоке Москвы произошло возгорание 02 янв, 20:45, Общество В Риге задержали российского журналиста 02 янв, 20:08, Политика Следствие назвало версии убийства правозащитницы Ноздровской в Киеве 02 янв, 19:56, Политика Трамп рассказал о «большом влиянии» санкций на поведение КНДР 02 янв, 19:43, Политика Не забуду никогда: идеальные подарки - не вещи, а впечатления 02 янв, 19:23, РБК и Афимолл Сити Поветкин занял первое место в декабрьском рейтинге WBA 02 янв, 19:07, Спорт В Крыму сообщили о разрешении от ФИФА устроить фан-зоны во время ЧМ-2018 02 янв, 19:05, Общество Ростуризм призвал быть «бдительными» россиян в Иране из-за беспорядков 02 янв, 18:47, Политика Путин поздравил с 91-летием хореографа Юрия Григоровича 02 янв, 18:21, Общество Израиль ответил авиаударом по ХАМАС в ответ на ракетный обстрел 02 янв, 17:40, Политика Месси обошел Роналду и стал лучшим игроком года в мире по версии Marca 02 янв, 17:32, Спорт LavkaLavka: как фермерская еда возрождает русскую деревню 02 янв, 17:27, РБК и Renault Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента Додона 02 янв, 17:17, Политика Минобороны поздравило россиян видеороликом с собаками 02 янв, 16:53, Общество «Барселона» предложила €150 млн за первого новичка зимы 02 янв, 16:48, Спорт ЦИК получила около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты 02 янв, 16:35, Политика Поклонская рассказала о своей главной цели в жизни 02 янв, 15:55, Политика
Число погибших в результате беспорядков в Иране достигло 20 человек
Политика, 02 янв, 13:43
0
Число погибших в результате беспорядков в Иране достигло 20 человек
Еще девять человек погибли в ночь на 2 января в ходе столкновений протестующих с полицией в Иране, где с конца декабря продолжаются массовые митинги. Общее число жертв крупнейших в истории страны протестов достигло 20 человек
Фото: AP

В Иране продолжаются массовые протесты. Жертвами столкновений вышедших на улицы с силами безопасности стали как минимум 20 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на государственный иранский телеканал.

Во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан было убито шесть человек. Мятежники пытались проникнуть в хранилище правоохранителей и украсть оружие.

Акции протеста в Иране. Фоторепортаж Еще 4 фото
Фотогалерея

В городе Хамейнишехере погибли 11-летний мальчик и 20-летний молодой человек, в Наджафабаде от выстрелов умер служащий «Корпуса стражей революции». Все они были убиты из охотничьих ружей. Города, в которых это произошло, находятся в центральной части Ирана, в 350 км к югу от столицы страны Тегерана.

Массовые акции протеста продолжаются в Иране с 28 декабря. Люди выходят на улицы из-за недовольства инфляцией, высоким уровнем безработицы и против действующих властей страны. Более сотни участников акций было арестовано. Для того чтобы пресечь протесты, власти страны временно ограничили доступ к Instagram и Telegram.

Секретарь Высшего совета безопасности страны Али Шамхани обвинил в организации протестов США, Великобританию и Саудовскую Аравию. По его словам, именно эти страны руководят протестными движениями в социальных сетях. Он подчеркнул, что это является организованным иностранным вмешательством во внутренние дела Ирана.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Иран , акции протеста
Главное
Вашингтон ответил Ким Чен Ыну на предложение о переговорах с Сеулом Политика
Материалы по теме
Секретарь Совбеза Ирана назвал виновных в организации протестов в стране Политика
Иран открыл погранпереходы на границе с Иракским Курдистаном Политика
FoxNews рассказал о «панике» иранских властей из-за протестов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.