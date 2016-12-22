Число погибших в результате беспорядков в Иране достигло 20 человек

В Иране продолжаются массовые протесты. Жертвами столкновений вышедших на улицы с силами безопасности стали как минимум 20 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на государственный иранский телеканал.
Во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан было убито шесть человек. Мятежники пытались проникнуть в хранилище правоохранителей и украсть оружие.
В городе Хамейнишехере погибли 11-летний мальчик и 20-летний молодой человек, в Наджафабаде от выстрелов умер служащий «Корпуса стражей революции». Все они были убиты из охотничьих ружей. Города, в которых это произошло, находятся в центральной части Ирана, в 350 км к югу от столицы страны Тегерана.
Массовые акции протеста продолжаются в Иране с 28 декабря. Люди выходят на улицы из-за недовольства инфляцией, высоким уровнем безработицы и против действующих властей страны. Более сотни участников акций было арестовано. Для того чтобы пресечь протесты, власти страны временно ограничили доступ к Instagram и Telegram.
Секретарь Высшего совета безопасности страны Али Шамхани обвинил в организации протестов США, Великобританию и Саудовскую Аравию. По его словам, именно эти страны руководят протестными движениями в социальных сетях. Он подчеркнул, что это является организованным иностранным вмешательством во внутренние дела Ирана.