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МИД призвал россиян в Иране быть бдительными из-за акций протеста
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МИД призвал россиян в Иране быть бдительными из-за акций протеста
Политика, 30 дек, 23:37
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МИД призвал россиян в Иране быть бдительными из-за акций протеста

МИД России призвал россиян сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей в Иране из-за акций протеста. Об этом говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter.

«Вызванные социальным недовольством манифестации проходят на улицах крупных городов страны, включая Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт. Имеют место столкновения протестующих с полицией», — указывается в сообщении центра.

Антиправительственные акции протеста в Иране продолжаются с 27 декабря. По информации Reuters, демонстранты вышли на улицы городов из-за высокого уровня безработицы, инфляции и взяточничества. Они выкрикивали лозунги против высшего руководителя Ирана Али Хаменеи. Также протестующие недовольны участием иранских военных в конфликтах в Сирии и Ираке. Во время акций протеста у демонстрантов произошли стычки с полицией. Так, 28 декабря в городе Мешхед полицейские арестовали 52 активистов во время пикета.

СМИ узнали о секретном плане США и Израиля по противодействию Ирану
Политика

Президент США Дональд Трамп также отреагировал на массовые акции протеста в Иране. «Деспотические режимы не могут существовать вечно, и настанет день, когда народ Ирана окажется перед выбором. Мир смотрит!», — написал 30 декабря американский лидер в своем Facebook.

Постпред США при ООН Никки Хейли 15 декабря сообщила, что Вашингтон намерен создать международную коалицию для противодействия Ирану, которая будет работать не только против ядерной программы страны, но и всех действий Тегерана.

Накануне стало известно, что США и Израиль подписали секретное соглашение о противодействии политике Ирана. Об этом сообщал израильский телеканал Channel Ten со ссылкой на источники. Так, две страны договорились создать четыре совместные рабочие группы, одна из которых также займется скрытым противодействием иранской ядерной программы.

Теги: Иран , Россияне , массовые протесты , Тегеран
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