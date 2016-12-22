Вашингтон созовет экстренные заседания в ООН из-за акций протеста в Иране

Вашингтон намерен созвать в ближайшие дни экстренные сессии в ООН в Нью-Йорке и в Женеве в связи с протестными акциями в Иране. Об этом в ходе брифинга заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

«ООН должна высказаться. Через несколько дней мы созовем экстренные заседания Совета безопасности в Нью-Йорке и Совета по правам человека в Женеве. Мы не имеем права молчать. Граждане Ирана молят о свободе», — сказала Хейли.

Массовые протесты начались в Иране 28 декабря, во втором по величине городе страны Мешхеде. С тех пор митинги прошли по меньшей мере в 20 городах, в том числе в Тегеране. По официальным данным, на 2 января погибло более десяти человек. Как сообщает Guardian, в результате протестов погиб 21 человек, арестовано более 400.

Люди выходят на улицы из-за недовольства инфляцией, высоким уровнем безработицы и против действующих властей страны. Для того чтобы пресечь протесты, власти страны временно ограничили доступ к Instagram и Telegram. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани обвинил в организации акций протестов США, Великобританию и Саудовскую Аравию. «Они хотят задушить движение Ирана изнутри и предотвратить его», — пояснял Шамхани.