На фоне протестов власти Ирана заблокировали Telegram и Instagram

Иранские власти ограничили доступ к мессенджеру Telegram и соцсети Instagram на фоне развернувшихся в стране антиправительственных акций

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В Иране мессенджер Telegram был заблокирован из-за распространяемого в нем оппозиционного контента. Об этом в Twitter сообщил его основатель Павел Дуров.

«Иранские власти блокируют доступ к Telegram для большинства жителей страны после нашего отказа закрыть канал Sadaie Mardom и другие мирно протестующие каналы», — написал Дуров. Днем ранее Дуров сообщил, что другой иранский канал в Telegram — Amadnews — был заблокирован мессенджером из-за того, что в нем появились призывы к использованию «коктейлей Молотова» против полицейских. «Приостановлен из-за правила «никаких призывов к насилию». Будьте аккуратны, есть черта, которую лучше не переступать», — говорил Дуров.

По данным Associated Press, также в Иране оказалась заблокирована соцсеть Instagram. «[Протесты были] подогреты сообщениями в мессенджере, — пишет агентство. — Многие в Иране узнают о протестах и делятся фотографиями с них в Telegram».

Иранское государственное издание Iribnews сообщило со ссылкой на один источник, что власти планируют ограничить доступ к медиа исходя из соображений безопасности.

В Иране развернулись протесты против коррупции и высоких цен на продукты. В субботу в городе Доруд в ходе столкновений погибли двое протестующих. Иранские власти обвинили в этом «иностранных агентов», протестующие — полицейских. В акциях протеста участвовали десятки тысяч человек, сообщало Reuters.