Трамп заявил о подходящем времени для перемен в Иране

Президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Иране выступил с критикой иранских властей.
По его словам, Иран совершает ошибки «на всех уровнях». Президент США также упомянул «ужасное соглашение» между Ираном и администрацией экс-президента США Барака Обамы. Он имел ввиду соглашение «шестерки» по ядерной программе Ирана.
«Великий иранские народ подвергался репрессиям многие годы. Они голодны до еды и свободы. Вместе с правами человека, национальное богатство Ирана разворовывается. Время перемен», — написал Трампа в своем Twitter.
С 28 декабря в Иране проходят протесты, митингующие недовольны ростом цен на продукты питания, высоким уровнем безработицы и коррупцией. Это крупнейшие антиправительственные выступления с 2009 года. На фоне протестов власти попытались ограничить доступ в стране к мессенджеру Telegram и к Instagram. В ходе протестов уже погибли 12 человек, в Неджефабаде один из протестующих застрелил полицейского.
Президент Ирана Хасан Роухани призвал протестующих к мирному выражению своего мнения, отметив, что протестующим не стоит не доходить до насилия и причинения ущерба общественному имуществу.