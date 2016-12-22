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Персидский протест: как в Иране начались массовые столкновения
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Персидский протест: как в Иране начались массовые столкновения
Политика, 02 янв, 14:31
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Персидский протест: как в Иране начались массовые столкновения
За шесть дней протестов в Иране погибло более двух десятков человек. Лозунги демонстрантов от экономических стали политическими, власти винят в организации протестов США и Саудовскую Аравию
Акция протеста в Тегеране (Фото: Ebrahim Noroozi / AP)

Беспрецедентная география

Массовые протесты начались в Иране в четверг, 28 декабря, во втором по величине городе страны Мешхеде. С тех пор митинги прошли по меньшей мере в 20 городах, в том числе в Тегеране. В них приняли участие в зависимости от города от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

В понедельник обстановка в столице была напряженной, на улицах были усилены наряды Сил безопасности, сообщает The New York Times. Протестующие появлялись на улицах внезапно, скандировали лозунги, а потом разбегались. По официальным данным, на 2 января погибло более десяти человек. Западные СМИ, в том числе Guardian, со ссылкой на официальные данные сообщают о 21 погибшем.

Так, в провинции Исфахан в городе Кехдериджан шесть человек были убиты в столкновениях с силами правопорядка при попытке захватить полицейский участок, сообщает иранское госагентство Presstv. В той же провинции в городе Хомейнишахр вооруженные протестующие убили 11-летнего мальчика и ранили его отца, пока семья проходила мимо места стычек с полицией. Один страж правопорядка был убит в городке Кехриз-Сенг.

Государственные СМИ Ирана сообщают, что протестующие вышли преимущественно с экономическими требованиями, однако иностранные СМИ обращают внимание на появление политических лозунгов, среди которых — «Иран в беспорядке без шаха», «Вернись, наследный принц» (последнее может быть адресовано к проживающему в основном в США Резе Пехлеви, сыну последнего иранского шаха, свергнутого в ходе исламской революции 1979 года). Звучал и лозунг «Смерть диктатору», то есть аятолле Али Хаменеи, который является верховным лидером Ирана с 1989 года, передает Al Arabiya.


Экономическая ситуация в Иране остается сложной, несмотря на постепенное снятие санкций в результате соглашения по ядерной программе, заключенного в 2015 году. Безработица сохраняется на уровне 12,4%, по данным статистического центра Ирана. Однако среди молодых людей, основных участников протеста, она достигает 28,8%. ВВП с марта прошлого года вырос до 12,5%, но в основном за счет роста экспорта нефти.
Участники протестов указывают на рост цен на основные продукты продовольствия, в частности на яйца. В конце декабря цены на три десятка яиц выросли на 53% по сравнению с декабрем предыдущего года и составили $3–4, сообщается со ссылкой на Центробанк Ирана.

Реакция властей

Президент Ирана Хасан Рухани 1 января заявил, что иранский народ разберется с «небольшой группой» бунтовщиков и нарушителей закона, которые разжигают протесты против сложившихся в стране экономических условий. Свое заявление он сделал на встрече с парламентариями.

Хасан Рухани (Фото: AP)

При этом он добавил, что некоторые требования протестующих «оправданны».

По его словам, некоторые из участников протеста получали приказы из-за рубежа, однако были и те, кто вышел на улицы из-за собственных чувств и проблем.

В воскресенье, 31 декабря, Рухани на заседании кабинета министров говорил, что иранский народ имеет полную свободу на критику правительства в соответствии с Конституцией. Для Рухани начавшиеся акции протеста — крупнейшие с момента его переизбрания президентом на второй срок в мае прошлого года.
Тему иностранного вмешательства в происходящее 1 января продолжил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани. Он заявил, что за протестами стоят США, Великобритания, Саудовская Аравия. «В соответствии с нашим анализом около 27% новых хештегов [в социальных сетях] против Ирана было сгенерировано саудовским правительством», — цитирует его Presstv.

Замначальника Генштаба Ирана Масуд Джазайри уверил сограждан, что США и другие страны хотят устроить мятеж в Иране, но у них ничего не получится. Мятежи ждут сами США, так как, по его оценке, протесты в США в 2018 году будут только нарастать.

Президент США Дональд Трамп в серии твитов поддержал выступление иранского народа, который «изголодался по еде и свободе». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в Facebook также поддержал иранский народ.

Акции протеста в Иране. Фоторепортаж Еще 4 фото
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Также в понедельник Министерство информации и национальной безопасности выпустило заявление о задержании нескольких людей, стоящих за протестами. Протесты стали насильственными «из-за присутствия подозрительных и агрессивных элементов», говорится в сообщении. Однако, кто именно был задержан, не сообщается. По данным Guardian, арестовано было около 400 человек.

Власти также заблокировали доступ к социальным сервисам Telegram и Instagram.

Возможности протеста

Протесты закончатся через несколько дней, волноваться не о чем, выразил уверенность Али Шамхани.

Протесты в Иране не редкость, различные социальные группы нередко проводят акции протеста в борьбе за свои права. Но отличие нынешних протестов в том, что лозунги, сначала критиковавшие экономические условия жизни, быстро трансформировались в политические. Сейчас они направлены прямо против наиболее важных аспектов идеологии Исламской Республики Иран, обратила внимание эксперт Бруклинского института Сюзан Малони в интервью NPR.

Еще одна особенность протеста — его расползание по стране, хотя пока не понятно, было ли это результатом предварительной координации или эффектом домино, говорит эксперт.

Впервые с революции 1979 года протесты распространились по всей стране. В 2009 году в Иране были крупные демонстрации против переизбрания Махмуда Ахмадинежада на пост президента, однако их основным центром был Тегеран, и они были подавлены.

Происходящее в Иране — это «начало большого движения», которое может стать масштабнее протестов 2009 года, заявила итальянской La Repubblica Ширин Эбади, иранская правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира 2003 года.

«В Иране, и это не новость, очень серьезный экономический кризис. Коррупция достигла ужасающего уровня. Отмена санкций не принесла большой выгоды населению, как этого ждали. К тому же у Ирана очень высокие военные расходы, люди не хотят, чтобы правительство тратило так много», — говорит Эбади.

Иран поддерживает президента Башара Асада в Сирии, ливанское движение «Хезболла».

 

Автор: Полина Химшиашвили.
Теги: Иран , протесты
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