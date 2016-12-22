Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил США в визовом кризисе между странами. Его слова передает агентство Anadolu.



«Они начали визовый кризис и, спасибо им за это, сами же его остановили. Здорово. Мы не хотели визового кризиса. И сейчас он кончился. Это должно было случиться в любом случае», — сказал Эрдоган.

В четверг, 28 декабря, посольства США и Турции сняли взаимные визовые ограничения. Первыми ограничения на выдачу неиммиграционных виз ввели американские власти в октябре, после того как в Турции был арестован сотрудник генерального консула США в Анкаре Метин Топуз. Он был гражданином Турции. На родине его подозревали в связях с организацией ФЕТО, которую турецкие власти считают организатором попытки государственного переворота в 2016 году.



В ответ на визовые ограничения Анкара ввела свои. Затем в Турции был задержан еще один сотрудник американского консульства.

В ноябре США начали выдачу неиммиграционных виз в своих диппредставительствах в Турции, после того как они получили «заверения на высшем уровне», что американские сотрудники не находятся под следствием. В ответ на это посольство Турции в США частично стало рассматривать визовые заявления в своих диппредставительствах.