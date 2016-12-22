США и Турция сняли взаимные ограничения по выдаче виз

Посольство США в Турции сняло все ограничения на выдачу виз в Турции. Об этом сообщается на сайте американского дипведомства.



Как отмечается в сообщении, правительство Турции с октября предоставило доказательство, что оно не ведет расследование в отношении сотрудников американской дипломатической миссии. Кроме того, Анкара заверила, что американские дипломатические сотрудники не будут арестованы или задержаны за осуществление своей деятельности. В том случае если турецкие власти захотят задержать или арестовать их, Турция уведомит об этом американское правительство.

«Мы выражаем озабоченность обвинениями, которые были выдвинуты арестованным сотрудникам американской дипломатической миссии в Турции. Мы также выражаем озабоченность делами, которые возбуждены против наших граждан, арестованных по чрезвычайному положению. Американские власти продолжат взаимодействовать с турецкими партнерами, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию», — говорится в сообщении Госдепа.



В свою очередь Турция сняла все ограничения на выдачу виз гражданам Америки, сообщается на сайте турецкого посольства в США. В сообщении отмечается, что Турция приветствует решение Вашингтона об отмене ограничений.

В октябре турецкие власти арестовали сотрудника генконсульства США в Анкаре и гражданина Турции Метина Топуза по обвинению в шпионаже и в связях с организацией ФЕТО, которую в Турции считают организатором попытки государственного переворота в 2016 году. В ответ на такие действия США прекратили выдавать неиммиграционные визы в Турции. В свою очередь Анкара предприняла подобные меры. Также в Турции задержали второго сотрудника американского консульства.

В ноябре США возобновили выдачу неиммиграционных виз в своих диппредставительствах в Турции, после того как они получили «заверения на высшем уровне», что американские сотрудники не находятся под следствием. В ответ на это посольство Турции в США заявили о частичном возобновлении рассмотрения визовых заявлений в своих диппредставительствах.