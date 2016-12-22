Ретейлеры рассказали о мерах безопасности после взрыва в «Перекрестке»

В России в сетевых магазинах усилили меры безопасности после взрыва в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили представители компаний, передает «РИА Новости».

Так дополнительные меры безопасности были приняты в гипермаркетах «Лента», в магазинах компании X5 Retail Group «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель».



В магазинах техники и электроники «М.Видео» и «Эльдорадо» сообщили, что всегда усиливают меры безопасности, когда происходит наплыв покупателей. В «М.Видео» пояснили, что в магазинах увеличивается число охранников. «Также мы превентивно предпринимаем другие необходимые шаги для обеспечения порядка в самые загруженные последние недели декабря», — отметил представитель магазина.

В сети гипермаркета «Дикси» рассказали РБК, что охранники и сотрудники магазина каждый час осматривают камеры хранения, обходят торговые залы и прилегающую к магазинам территорию и проверяют на наличие бесхозных сумок и подозрительных предметов.



В «Перекрестке» охранникам выдадут металлодетекторы. Кроме того, в магазинах планируется закрыть камеры хранения, а покупателям можно будет проходить с сумками, которые будут опечатываться.



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В среду, 27 декабря, в магазине «Перекресток» в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, которое было заложено в камере хранения. В результате пострадали 13 человек. В Следственном комитете рассказали, что бомба была начинена поражающими элементами, а ее мощность составила 200 г в тротиловом эквиваленте.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В четверг, 28 декабря, президент Владимир Путин назвал взрыв в петербургском «Перекрестке» терактом.

В X5 Retail Group заявили, что во всех петербургских магазинах «Перекресток» для проверки демонтированы камеры хранения. В компании отметили, что принятые меры носят временный характер.

