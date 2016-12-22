«Дикси» усилила меры безопасности после теракта в «Перекрестке»

После взрыва в петербургском «Перекрестке» магазины «Дикси» по всей России перешли на усиленный режим охраны. Об этом РБК сообщили в пресс-службе сети.

«Сотрудники магазинов и охранники ежечасно осматривают ячейки камер хранения, обходят торговые залы и прилегающую к магазинам территорию, проверяя, не оставлены ли бесхозные сумки и подозрительные предметы», — рассказали в «Дикси».

Администраторы торговых точек сети ежедневно проверяют работу тревожных кнопок. «После окончания работы магазина сотрудники обследуют залы, стеллажи и скрытые зоны на предмет закладок. Закрытые ячейки камер хранения вскрывают и в случае обнаружения оставленных пакетов и сумок, вызывают полицию и наряд ГБР», — добавили в пресс-службе.

Вечером 27 декабря в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга произошел взрыв. Самодельная бомба сработала в камере хранения. 13 человек получили ранения, восемь госпитализированы. К утру 28 декабря двое были выписаны. Президент России Владимир Путин назвал взрыв в Петербурге терактом.