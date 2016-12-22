Охранникам в «Перекрестках» выдадут металлодетекторы

После взрыва в одном из петербургских магазинов «Перекресток» руководством сети будут усилены меры безопасности, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на руководителя городского комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиза Качаева.

По его словам, первым шагом станет закрытие камер хранения (об их демонтаже в магазинах «Перекресток» стало известно 28 декабря), посетителям позволят проходить в торговые залы со своими сумками, которые будут досматривать и опечатывать. Для того чтобы повысить эффективность досмотра, охранникам выдадут металлодетекторы.

В торговых залах, по словам Качаева, будут транслироваться предупреждения о необходимости обращать внимание на бесхозные пакеты, о том же будут предупреждать плакаты.

По словам Качаева, власти рекомендовали принять дополнительные меры безопасности и другим ретейлерам, предложив, в частности, либо убрать камеры хранения, либо отодвинуть их подальше от торговых залов.

«Обязать мы не можем, но выдаем рекомендации. Конечно, это чревато дополнительными затратами, но безопасность важнее», — сказал Качаев.

Вечером 27 декабря в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга произошел взрыв. По предварительным данным, сработало заложенное в одну из ячеек камеры хранения магазина и начиненное поражающими элементами самодельное взрывное устройство (200 г​ в тротиловом эквиваленте). В результате взрыва ранения и травмы получили 13 человек.