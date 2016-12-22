Роскомнадзор прокомментировал блокировку видео Навального на YouTube

Роскомнадзор прокомментировал РБК блокировку на YouTube видео оппозиционера Алексея Навального.

«Роскомнадзор к данной ситуации не имеет никакого отношения», — заявили в ведомстве на просьбу пояснить причину блокировки.

О том, что видео Навального с призывом к проведению общероссийской акции протеста 28 января недоступно на YouTube, стало известно в четверг, 28 декабря. Оппозиционер подтвердил факт блокировки. «Разбираемся почему», — сказал он.

Навальный также написал в своем блоге, что видео было заблокировано из-за «неправомерных хэштегов», таких как #забастовка #Навальный2018 #28января. Однако он не уточнил, почему они неправомерные, и кто объявил их такими. По словам политика, видео могло быть заблокировано из-за «массовых жалоб ботов» или из-за влияния российских властей на YouTube.

Позднее в своем Telegram-канале он заявил, что видео снова стало доступным.

В понедельник, 25 декабря, Центральная избирательная комиссия отказала Навальному в регистрации его в качестве кандидата на президентских выборах. Как отметили в ЦИК, такое решение было принято, потому что у оппозиционера есть непогашенная судимость. За его выдвижение высказалась инициативная группа, состоящая из 742 человек.

После решения ЦИК Навальный призвал россиян бойкотировать выборы. По его словам, основной задачей российских властей будет фальсификация явки избирателей.

В Кремле заявили, что призыв к бойкоту нужно изучить на соответствие законодательству. «Безусловно, мы знакомы с разными мнениями аналитиков, существуют абсолютно разные мнения аналитиков, но мы не можем согласиться с такой точкой зрения», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.