В Госдуме сочли предсказуемой реакцию ЕС на решение ЦИК по Навальному

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии РБК назвал ожидаемой реакцию Евросоюза и Госдепартамента США на отказ зарегистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты России.

«На мой взгляд ситуация вокруг Навального была прогнозируемой и ожидаемой. Нашим европейским и американским партнерам должно было быть хорошо известно, что российское законодательство не позволяет лицам с судимостью баллотироваться на пост президента РФ», — отметил он.

По словам Слуцкого, реакция ЕС и США была «резкая и показная, осуждающая решение ЦИК РФ». «Иначе как грубым вмешательством в российский избирательный процесс это не назовешь», — подчеркнул депутат.

Он не исключил, что «все это может быть одной большой заготовленной провокацией именно под соответствующие заявления и позицию Брюсселя и Вашингтона». Слуцкий считает, что западные страны «самым бесцеремонным образом влезают в дела суверенных государств», что является примером «двойных стандартов».

25 декабря у основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального представители избирательной комиссии отказались принимать документы. Члены ЦИК постановили, что инициативная группа, которая выдвинула Навального на президентские выборы, не может быть зарегистрирована из-за его судимости. Оппозиционер в ответ на это призвал своих сторонников бойкотировать выборы.

Европейская служба внешних дел позже сообщила, что решение ЦИК в отношении Навального «из-за мнимого прошлого приговора вызывает серьезные сомнения о политическом плюрализме в России». В ведомстве пояснили, что «политически мотивированные обвинения не должны использоваться в политической борьбе».

Представитель Госдепартамент США Клэй Ноэл заявлял, что в американском ведомстве также обеспокоены недопуском Навального до участия в предстоящих президентских выборах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала такие заявления представителя Госдепартамента «прямым вмешательством» Вашингтона во внутренние дела России, в том числе в ее электоральный процесс.

В конце прошлого года Алексей Навальный объявил об участии в выборах президента. В середине декабря он представил свою программу.

Документы в ЦИК уже успели подать в том числе действующий президент Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.