Навальный заявил о блокировке его видео на YouTube из-за хэштегов

Видео Алексея Навального с призывом к проведению общероссийской акции протеста 28 января, ранее размещенное на YouTube, сейчас недоступно. Ролик был опубликован днем 27 декабря. О том, что видео стало по неизвестной причине недоступно в ночь на четверг, сообщало движение «Протестная Москва».
Сайт Навального, в котором он также призывает к акции протеста, работает. Не заблокированы и группы забастовки избирателей во «ВКонтакте». «Да, последнее видео с призывом на акцию 28.01 все-таки заблокировано», — написал Навальный в Twitter. «Разбираемся почему», — добавил политик.
Позднее Навальный рассказал в своем блоге о причине блокировки — это «неправомерные хэштеги»: #забастовка #Навальный2018 #28января и «такое прочее». Политик не уточнил, кто объявил их «неправомерными», и предложил два варианта объяснения ситуации — «массовые жалобы ботов» или влияние российских властей на YouTube.
РБК направил запросы в YouTube и в пресс-службу Роскомнадзора.
На этой неделе Центризбирком отказал Навальному в регистрации его в качестве кандидата в президенты из-за непогашенной судимости. Политика выдвинула инициативная группа, за выдвижение высказались 742 человека.
Навальный обвинил ЦИК в неисполнении решения Европейского суда по правам человека, который признал приговор Навальному незаконным. Глава ЦИК Элла Памфилова в ответ призвала оппозиционера «не монополизировать свое право на убеждение», добавив, что Навальный собирает «деньги незаконным образом и оболванивает молодежь». После решения ЦИК Навальный призвал к забастовке выборов, нацеленной на срыв высокой явки, и к проведению всероссийской акции протеста.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что призыв Навального к бойкоту выборов предстоит изучить «на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству».