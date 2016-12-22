Песков пообещал проверить слова Навального о «забастовке избирателей»

Призывы основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального провести «забастовку избирателей» в связи с отказом ЦИК допустить его к выборам президента будут проверены соответствующими ведомствами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что Кремль не будет комментировать заявления Навального. «У нас есть соответствующие ведомства, которые подобного рода призывы и намерения проверяют на предмет соответствия законодательству. Нет сомнения, что это будет сделано», — сказал Песков.

Ранее ЦИК отказала в регистрации Навального в качестве кандидата из-за наличия судимости. В комиссии заявили, что он сможет баллотироваться не ранее чем через 10 лет после истечения срока наказания — то есть в 2028 году.

Навальный утверждает, что отказ противоречит Конституции и права быть избранным нет только у тех, кто находится в местах лишения свободы. Он призвал сторонников не ходить на выборы президента.

В конце прошлого года Алексей Навальный объявил об участии в выборах президента. В середине декабря он представил свою программу.



Документы в ЦИК уже успели подать в том числе действующий президент Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Выборы пройдут 18 марта 2018 года.



