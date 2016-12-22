После недопуска на выборы Навальный объявил «забастовку избирателей»

После того как члены Центральной избирательной комиссии отказались зарегистрировать группу избирателей, выдвинувшую Алексея Навального в качестве кандидата на президентские выборы 2018 года, оппозиционер призвал своих сторонников к «забастовке избирателей».

«Мы объявляем забастовку избирателей. [Но] мы не сидим на диване и не бездействуем, мы организовываем наблюдение за этими «выборами», контроль за ними, но не с точки зрения результатов этих подставных кандидатов, а с точки зрения явки избирателей. Ведь основной задачей Кремля сейчас станет фальсификация именно явки избирателей», — сказал Навальный.

Видео: РБК

Основатель Фонда борьбы с коррупцией считает, что прийти на избирательный участок с целью проголосовать за любого кандидата или, например, написать на бюллетене слово «Навальный» будет равносильно голосованию «за обман и коррупцию».

Центризбирком отказался регистрировать Навального из-за наличия у него судимости по «делу «Кировлеса». Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в интересах Центризбиркома пустить Навального на выборы, чтобы он «набрал процент, соответствующей его популярности», но снятие судимости не в компетенции ведомоства.