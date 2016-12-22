Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,46 57,99 EUR Нал. 69,43 68,70 USD Бирж. 57,96 -0,41 EUR Бирж. 68,87 -0,36 USD ЦБ. 58,20 -0,12 EUR ЦБ. 69,09 -0,03 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 13694,51 -458,50 MOEX 2105,06 +0,10% RTS 1143,94 +0,73% Brent 65,04 +0,62% DJIA 24754,06 -0,11% Nasdaq 6959,96 -0,08% FTSE 7592,66 -0,15%
Развилка для Кремля: зачем Навальному отказали в регистрации на выборах
Лента новостей
ФИФА отреагировала на уход Мутко с поста главы РФС 00:01, Общество Кремлевский лифт: зачем Путин сменил полпредов и воронежского губернатора 25 дек, 23:55, Политика ГАЗ рассказал о первых выводах по ДТП на «Славянском бульваре» 25 дек, 23:39, Общество Все о фишках Porsche, которые упрощают жизнь водителю 25 дек, 23:36, РБК и Porsche Неудачный пуск ракеты хуситами в Сане стал причиной гибели 10 йеменцев 25 дек, 23:27, Политика В Петербурге мужчина ударил ножом водителя перевозившего детей автобуса 25 дек, 23:12, Общество Развилка для Кремля: зачем Навальному отказали в регистрации на выборах 25 дек, 22:56, Политика Путин поговорил с законодателями об иноагентах и санкциях 25 дек, 22:30, Политика Благодаря России: как произошла революция в перевозке нефти 125 лет назад 25 дек, 22:15, Shell и РБК Air Serbia заявила об отставке генерального директора 25 дек, 22:13, Бизнес РФС назвал всех соперников сборной России перед чемпионатом мира 25 дек, 21:59, Спорт Путин заявил о необходимости усовершенствовать закон о СМИ-иноагентах 25 дек, 21:40, Политика Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом на выборах 25 дек, 21:26, Политика Матвиенко увидела «дружный выдох» России после решения Путина по выборам 25 дек, 21:20, Политика По Золотому кольцу России на авто: что посмотреть в первую очередь 25 дек, 21:13, РБК и Hankook Мутко пообещал изменить лимит на иностранных футболистов через три года 25 дек, 21:12, Спорт Главе порта Усть-Луга продлили арест 25 дек, 21:05, Бизнес Чайка обвинил Европарламент в попытке помешать расследовать дело Браудера 25 дек, 20:49, Политика АЛРОСА выставила на аукцион свои газовые активы 25 дек, 20:45, Бизнес Минкомсвязь занялась перехватом звонков и СМС ради испытаний 25 дек, 20:37, Технологии и медиа Карта Рождества в Москве: катки, ледяные горки, представления 25 дек, 20:30, РБК и «Путешествие в Рождество» Депутатов переселят из Госдумы на время реконструкции 25 дек, 20:24, Политика Мутко объявил о временном уходе с поста главы РФС 25 дек, 20:20, Общество «Матч ТВ» начнет транслировать игры чемпионата Испании 25 дек, 20:10, Спорт Водитель въехавшего в людей автобуса в Москве подменял коллегу 25 дек, 20:01, Общество 15 идей подарков для коллег и бизнес-партнеров 25 дек, 20:00, РБК и Афимолл Сити В Morgan Stanley допустили падение курса биткоина до нуля 25 дек, 19:59, Деньги Пенсионный фонд обнаружил 19 млн «лакомых» для НПФ «молчунов» 25 дек, 19:53, Финансы
Развилка для Кремля: зачем Навальному отказали в регистрации на выборах
Выборы президента России, 25 дек, 22:56
0
Развилка для Кремля: зачем Навальному отказали в регистрации на выборах
Власти могли бы допустить оппозиционера Алексея Навального на президентские выборы, чтобы добавить интригу. Но они решили остановиться на варианте спокойной кампании с прогнозируемыми кандидатами, считают эксперты
Выдвижение Алексея Навального (справа) кандидатом в президенты России. 24 декабря 2017 года (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Без выборов

В понедельник, 25 декабря, Центризбирком решил не регистрировать инициативную группу, выдвинувшую на президентские выборы основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. К представленному им пакету документов у членов ЦИК претензий не было, отметила председатель комиссии Элла Памфилова. Причиной для отказа допускать Навального на выборы стала его непогашенная судимость: в 2013 году он был приговорен к пяти годам условного срока по делу о хищении имущества кировского государственного предприятия «Кировлес». В 2016 году по требованию Европейского суда по правам человека Верховный суд России назначил пересмотр дела. В феврале 2017 года Навальный был повторно приговорен к тому же сроку. Это означает, что он сможет баллотироваться на пост президента только в 2028 году.

Комментируя отказ Навальному в регистрации, Памфилова спросила политика о том, считает ли он, что в компетенции ЦИК снять его судимость, и добавила, что в интересах Центризбиркома было бы пустить его на выборы, чтобы он «набрал процент, соответствующий его популярности».

Накануне заседания команда оппозиционера организовала встречу инициативной группы на пляже в Серебряном Бору. За выдвижение Навального на президентские выборы там проголосовали 742 человека. Политик призвал сторонников устроить бойкот выборов, если его к ним не допустят (эти слова он повторил в своем видеообращении после заседания ЦИК). Также он пообещал устроить всероссийскую акцию протеста против решения Центризбиркома.

Выборы 2018 года могут стать рекордными по числу потенциальных кандидатов. К 25 декабря 43 человека — 18 представителей политических партий и 25 самовыдвиженцев — заявили в ЦИК о проведении предвыборных мероприятий для участия в президентской кампании. Больше потенциальных участников выборов — 78 — было только в 1996 году, согласно исследованию РБК.

По закону «О выборах президента», для выдвижения кандидата политические партии должны провести съезд, а самовыдвиженцы — собрать инициативную группу не менее чем из 500 человек. На этих мероприятиях должны присутствовать представители ЦИК.

После их проведения потенциальные кандидаты должны подать пакет документов в ЦИК. Если ЦИК не находит у кандидата причин, которые мешали бы ему баллотироваться (например, как в случае с Навальным, судимость), то Центризбирком разрешает ему открыть избирательный счет и начать сбор подписей избирателей. Самовыдвиженцам для регистрации нужно собрать 300 тыс. подписей, кандидатам от зарегистрированных партий — 100 тыс. подписей. Выдвиженцы от парламентских партий освобождены от сбора подписей. После проверки собранных голосов ЦИК регистрирует (или принимает решение о нерегистрации) кандидата.

Развилка для Кремля

В начале декабря социологи Левада-центра опубликовали результаты опроса о том, за кого избиратели проголосовали бы на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Судя по ним, Навальный получил бы 1% голосов — столько же, сколько телеведущая Ксения Собчак (идет на выборы от «Гражданской инициативы») и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов (съезд партии решил поддержать Владимира Путина), и больше, чем сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский (у него, по данным опроса, менее 1% поддержки).

Сторонники Навального выдвинули его кандидатом в президенты. Фотогалерея Еще 13 фото
Фотогалерея

В ситуации с недопуском Навального на выборы важна не внешняя причина (его судимость), а внутренняя мотивация Кремля, сказал РБК сотрудник Центра политических технологий Александр Ивахник. По его мнению, власть могла бы «переиграть решение» и допустить оппозиционера до кампании, если бы была заинтересована «в реальной интриге». «Но у Кремля линия была на проведение неконфликтной кампании, — пояснил он. — У власти задача провести максимально дежурную кампанию без эпатажа». Дело в том, что кандидат Навальный получил бы допуск на федеральные телеканалы, а Кремль отвык от «критики лидера в федеральном телеэфире», уточняет Ивахник. Кроме того, выступления оппозиционера на федеральных телеканалах привлекли бы ранее незнакомый с ним электорат.

«Ясно, что Навальный бы не выиграл, — добавил Ивахник. — Но при его активной работе — а он эффективный организатор — он получил бы около 15% голосов избирателей». В 2013 году оппозиционер участвовал в выборах мэра Москвы, где занял второе место после Сергея Собянина, получив 27,2% голосов.

Для создания интриги на выборах Кремль будет использовать других кандидатов — Собчак и неожиданно выдвинувшегося от КПРФ директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, заключил политолог. Собчак, хотя и демонстративно не соглашается с Кремлем по многим вопросам (например, о принадлежности Крыма), говорила, что не будет критиковать Путина. Грудинин же, по мнению Ивахника, настолько незнаком широкому избирателю, что не представляет серьезной угрозы для основного кандидата, даже если будет его критиковать.

Недопуск Навального ударит по репутации выборов, поскольку это единственный из кандидатов, который весь год вел избирательную кампанию, сказал РБК политолог Александр Кынев. По его словам, Навальный смог собрать инициативные группы для выдвижения по всей России, а его недопуск только сыграет на дальнейшую «символизацию» основателя ФБК. В то же время эксперт отметил, что, если бы Навального не допустили до выборов и при этом конкурентами Путина остались бы традиционные лидеры парламентских партий — Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, то власти тяжело было бы рассчитывать на явку более 60%. «По этой причине власти попытались в последние дни оживить кампанию появлением Павла Грудинина от КПРФ», — считает Кынев.

С ним не согласен политконсультант Дмитрий Фетисов: он полагает, что в Кремле уже изучили все риски, связанные с заявлениями Навального о бойкоте выборов, и не увидели в них никакой угрозы. Властям удалось успешно отбить часть электората у Навального в пользу телеведущей Ксении Собчак, подтверждает политолог Аббас Галлямов.

Навальный после отказа будет стараться бойкотом и организацией акций протеста помешать размеренному ходу кампании, в центре которой находится Владимир Путин. «Но эти протесты будут вряд ли столь масштабными, как в 2011–2013 годах, и даже не так масштабны, как мартовские митинги, — рассуждает Миронов. — Навальный не смог собрать вокруг себя широкой коалиции и предложить общенациональную идею, не смог выйти за пределы собственной аудитории». В итоге протесты, организованные сторонниками Навального, скорее будут одной из фоновых деталей президентской кампании, но не ключевым фактором, заключил эксперт.


 

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Кремль , ЦИК , Алексей Навальный , выборы президента 2018 года
Главное
Мутко объявил о временном уходе с поста главы РФС Общество
Материалы по теме
ЦИК отказалась допустить Навального на президентские выборы Политика
После недопуска на выборы Навальный объявил «забастовку избирателей» Политика
ЦИК приняла у Навального документы для выдвижения на выборы президента Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.