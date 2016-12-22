Сторонники Навального выдвинули его кандидатом в президенты. Фотогалерея

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в ходе встречи инициативной группы в Серебряном Бору выдвинули кандидатом в президенты России. За его выдвижение проголосовали 742 участника собрания, против не высказался никто. Также 24 декабря группы по выдвижению основателя ФБК собрались еще в 19 городах России. Навальный, по его словам, собрал уже 100 тыс. подписей для регистрации на выборах (как самовыдвиженцу ему необходимо собрать их 300 тыс.).