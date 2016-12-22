Лига арабских государств призвала США отменить решение по Иерусалиму

Министры иностранных дел арабских стран на экстренном заседании Лиги арабских государств в египетском Каире призвали США отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает Reuters.

По их словам, этот шаг Вашингтона приведет к росту насилия во всем ближневосточном регионе. «Объявление президента Дональда Трампа [о признании Иерусалима столицей Израиля] стало опасным нарушением международного права и не имело юридических последствий», — заявили главы МИД арабских стран.

Американский лидер Дональд Трамп 6 декабря заявил, что признает Иерусалим столицей Израиля. Он также подписал документ о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

После этого в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в восточной части Иерусалима произошли столкновения палестинцев и военных Израиля, в ходе которых погибли четыре палестинца и пострадали более 760 человек. Турецкий МИД осудил действия Израиля после гибели четырех палестинцев.

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Кроме того, по меньшей мере 25 человек получили ранения в результате авиаудара израильских Военно-воздушных сил по сектору Газа. Эти действия стали ответом на ракетный запуск, который был произведен из сектора Газа 8 декабря. Однако тогда израильская система ПВО «Железный купол» сумела перехватить снаряд. После авиаудара военные Израиля заявили, что целились только по военным объектом палестинского движения ХАМАС.

После объявления Трампа о статусе Иерусалима восемь из 15 стран-членов Совбеза ООН потребовали созвать внеочередное заседание. С таким заявлением выступили Франция, Боливия, Египет, Италия, Сенегал, Швеция, Британия и Уругвай. Генсек ООН Антониу Гутерреш также не поддержал действия американского президента.

Министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль заявил, что арабским странам следует задуматься о возможном введении экономических санкций против США. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики сообщил, что Вашингтон больше не будут посредником в переговорах с Тель-Авивом, а новый гарант будет найден «среди наших арабских братьев и мирового сообщества». Палестинский лидер Махмуд Аббас осудил и не признал решения Трампа, назвав Иерусалим «вечной столицей Палестины».



В российском МИДе заявили, что решение Трампа может спровоцировать опасные последствия, которые могут затронуть и мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле обеспокоены ростом напряженности в регионе, возникшем после заявления американского президента.