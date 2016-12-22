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МИД Турции осудил Израиль за гибель четырех палестинцев
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МИД Турции осудил Израиль за гибель четырех палестинцев
Политика, 01:08
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МИД Турции осудил Израиль за гибель четырех палестинцев

В МИД Турции выразили «глубокое сожаление и обеспокоенность» гибелью четырех граждан Палестины на оккупированных палестинских территориях. Об этом говорится в сообщении на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции также обеспокоены тем, что сотни человек пострадали в результате вмешательства израильских вооруженных сил в акции протеста палестинцев против признания Иерусалима столицей Израиля. «Мы решительно осуждаем чрезмерное применение силы Израиля», — подчеркнули в турецком МИД.

Американский лидер Дональд Трамп 6 декабря признал Иерусалим столицей Израиля и подписал документ о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

После этого произошли столкновения между палестинцами и израильскими военными, в которых пострадали по меньшей мере 760 человек. Кроме того, еще около 25 человек получили ранения при израильском авиаударе по сектору Газа. Авиаудар стал ответом на ракетную атаку, которую 8 декабря провели из сектора Газа. Израильская система ПВО «Железный купол» смогла перехватить ракету.

«Сделки века не будет»: протесты против решения США по Иерусалиму Еще 5 фото
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Лидер Палестины Махмуд Аббас осудил решение Трампа и заявил, что не признает его. По его словам, Иерусалим является «вечной столицей Палестины», а действия Трампа можно расценить как отказ от роли посредника в мирных переговорах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин 7 декабря обсудили по телефону решение Трампа по Иерусалиму. По итогам беседы Эрдоган и Путин подчеркнули, что «такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса». Два лидера также отметили приверженность к урегулированию кризиса на Ближнем Востоке на основе резолюций ООН и Генассамблеи. Путин и Эрдоган также признали право палестинцев на создание собственного государства.

После решения Трампа восемь из 15 стран-членов Совета Безопасности ООН потребовали созвать экстренное заседание. В их число вошли Франция, Боливия, Египет, Италия, Сенегал, Швеция, Британия и Уругвай. Генсек ООН Антониу Гутерриш также выступил против признания Иерусалима столицей Израиля.

МИД России осудил признание США Иерусалима столицей Израиля, а в Кремле действия американского президента расценили как усиление напряженности в регионе.

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва выступает за урегулирования конфликта между Израилем и Палестином при помощи дипломатии. Накануне глава МИД Палестины Рияд аль-Малики сообщил, что страна откажется от посредничества Вашингтона в конфликте с Израилем. «Мы поищем нового гаранта среди наших арабских братьев и мирового сообщества», — подчеркнул министр иностранных дел Палестины.

Теги: Россия , США , Израиль , Палестина , Иерусалим , МИД Турции
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