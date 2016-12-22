Израиль ответил авиаударом по Газе на ракетную атаку

Не менее 25 палестинцев пострадали в результате израильского авиаудара по сектору Газа в ответ на ракетную атаку, заявили в Министерстве здравоохранения Палестины сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, среди пострадавших было как минимум шесть детей. Движение ХАМАС в своем Twitter также подтвердило факт воздушной атаки на севере сектора Газа.

Как сообщили BBC израильские военные, целями авиации были исключительно военные объекты ХАМАС — склад вооружений и мастерская по производству ракет.

Об ракетной атаке Израиля со стороны сектора Газа стало известно вечером 8 декабря. Израильские военные отчитались, что система ПВО «железный купол» перехватила одну из ракет. В нескольких районах на юге Израиля была объявлена тревога.

Ситуация на израильско-палестинской границе обострилась после решения президента США Дональда Трампа 6 декабря признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство. На палестинских территориях начались беспорядки. В столкновениях с израильскими военными пострадали уже более 760 человек.