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Армия Израиля объявила о перехвате ракеты из сектора Газа
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Армия Израиля объявила о перехвате ракеты из сектора Газа
Политика, 20:07
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Армия Израиля объявила о перехвате ракеты из сектора Газа

Израильской системе воздушной обороны «Железный купол» удалось перехватить ракету, запущенную из сектора Газа, говорится в сообщении пресс-службы армии обороны Израиля в Twitter.

В связи с запуском ракеты в нескольких районах на юге Израиля была объявлена тревога. В результате инцидента никто не пострадал, говорится в сообщении военных.

Ситуация на границах Израиля с палестинскими территориями обострилась после решения президента США Дональда Трампа официально признать Иерусалим израильской столицей. Вскоре после этого начались столкновения израильской армии с арабским населением Восточного Иерусалима, сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

«Сделки века не будет»: протесты против решения США по Иерусалиму Еще 5 фото
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Участники акций начали забрасывать израильских солдат камнями и бутылками с зажигательной смесью, в ответ на это был использован слезоточивый газ и резиновые пули. В ряде случаев применялось и боевое оружие. В результате столкновений пострадали по меньшей мере 245 человек, известно также об одном погибшем. Кроме того, акции протеста против решения Трампа прошли и в ряде других исламских стран, в том числе в Турции, Египте, Пакистане и Иордании.

Теги: ракета , Израиль , сектор Газа
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