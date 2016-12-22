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В Минэкологии опровергли причастность полигона «Кучино» к вони в Москве
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В Минэкологии опровергли причастность полигона «Кучино» к вони в Москве
Общество, 00:17
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В Минэкологии опровергли причастность полигона «Кучино» к вони в Москве

Рассеивание запахов в районе мусорного полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе было направлено от Москвы, поэтому он «никак не мог повлиять на загрязнение атмосферного воздуха в столице». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экологии и природопользования Московской области, поступившем в РБК.

«Согласно данным со станций мониторинга Росгидромета, автоматической станции мониторинга атмосферного воздуха Балашихи и других открытых источников, направление ветра было преимущественно южное и юго-западное», — сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья. В ведомстве отметили, что следует искать «другие источники» неприятного запаха.

Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин 8 декабря рассказал РБК, что источником вони в Москве мог быть полигон «Кучино», который был закрыт летом 2017 года после жалобы президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии с российским лидером.

Ранее предполагалось, что источником вони были рекультивационные работы на мусорном полигоне в Некрасовке, однако Варакин отверг эту версию.

Глава Балашихи Сергей Юров в беседе с РБК назвал информацию о городском полигоне «по меньшей мере странной». По его словам, власти Балашихи «очень плотно» занимаются проблемой «Кучино», отметив, что рядом с полигоном установлены метеорологические станции, которые регулируют неприятный запах.

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«Я специально зашел на сайт Росгидромета, там можно посмотреть, когда какой ветер шел. В пятницу южный ветер. Источником запаха должно быть что-то южнее, но никак не городской округ Балашиха, который расположен на востоке», — подчеркнул Юров.

Жалобы от жителей нескольких московских районов на неприятный запах стали поступать в экстренные службы 8 декабря. После этого столичное управление Роспотребнадзора провело более тысячи замеров воздуха в 37 точках Москвы. Однако ни одна из проб не показала нарушения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

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В начале декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с Путиным пообещал рекультивировать полигон «Кучино» в течение года.

Теги: Москва , неприятный запах , Минэкологии , полигон «Кучино»
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