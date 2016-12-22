Глава Подмосковья пообещал Путину рекультивировать свалку в Кучино за год

Мусорный полигон в подмосковном Кучино будет полностью рекультивирован в течение года, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«За год мы должны его рекультивировать, и беспокоить жителей он больше не будет», — сказал Воробьев, отметив, что свалка уже полностью засыпана грунтом, а с марта 2018 года начнется ее комплексная рекультивация (цитата по «Интерфаксу»).

Полигон Кучино в Балашихе, который принимал 650 тыс. т отходов в год, был закрыт, после того как жители города пожаловались на свалку во время прямой линии с Путиным.

«Вот послушайте меня, и чтобы Воробьев меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку. Не знаю, за какое время самое короткое можно сделать, но через месяц я спрошу, что сделано, и с вас, и с Воробьева», — сказал тогда Путин.

«Мы закрыли полигон, как я вам уже докладывал... Сделаем все, чтобы этот полигон не причинял беспокойства людям», — сказал 5 декабря на встрече с президентом Воробьев.