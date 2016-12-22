Власти Москвы создали оперативную группу по неприятному запаху

Мэр Москвы Сергей Собянин создал оперативную группу по мониторингу ситуации с неприятным запахом. Об этом сообщает портал правительства столицы.

В состав комиссии вошли представители столичного и областного правительств, МЧС, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Вице-мэр Москвы Петр Бирюков отметил, что за сутки интенсивность запаха значительно снизилась, в течение следующего дня метеоусловия также будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере. Он добавил, что были проверены коммунальные и промышленные объекты в Москве и области, но источник запаха среди них не выявлен.

Росгидромет заявил, что источником запаха, на который жаловались москвичи, мог стать полигон в Некрасовке, на котором проводились рекультивационные работы. Кроме того, могли сыграть свою роль и три пожара (в том числе один крупный). Однако представитель организации уточнил, что точное установление причин аномалии — задача Роспотребнадзора.

Жалобы на неприятный запах начали поступать 8 декабря. Проблема была замечена в Центральном, Северо-Восточном, Северном и Восточном округах столицы. В городском департаменте природопользования сообщили РБК, что превышений ПДК по загрязняющим веществам выявлено не было.