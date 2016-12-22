Роспотребнадзор после жалоб на вонь проверил воздух в 37 точках Москвы

Московское управление Роспортребнадзора провело более тысячи замеров воздуха в связи с жалобами жителей столицы на неприятный запах. Об этом сообщается на сайте управления.
Проверки были проведены в 37 точках города. Исследователи пытались выявить 11 наиболее частых загрязнителей. Ни в одной из проб, отобранных 8 декабря, нарушения предельно допустимой концентрации этих веществ не выявлено.
Сбор проб и замеры продолжаются.
Ранее сообщалось, что создана оперативная группа для мониторинга ситуации с неприятным запахом. В нее вошли представители столичного и областного правительств, МЧС, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.
8 декабря жители разных районов Москвы начали сообщать о неприятном запахе в воздухе. Он фиксировался в Центральном, Северо-Восточном, Северном и Восточном округах столицы. Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил РБК, что источником вони может быть мусорный полигон «Кучино», находящийся в Балашихе. До этого выдвигались предположения, что причиной запаха стали рекультивационные работы на полигоне в Некрасовке, но она была отметена.