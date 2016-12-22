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США назвали «открытым» вопрос о своем участии в Олимпиаде-2018
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США назвали «открытым» вопрос о своем участии в Олимпиаде-2018
Общество, 09:15
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США назвали «открытым» вопрос о своем участии в Олимпиаде-2018

Участие США в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане остается «открытым вопросом» из-за ситуации с КНДР, заявила постпред страны в ООН Никки Хейли. Об этом сообщает CNN.

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Хейли сказала, что не уверена в безопасности атлетов из США, когда ситуация с Северной Кореей «меняется каждый день». «Это открытый вопрос [об участии американцев в Олимпиаде]. Я не слышала об этом, но я знаю, что на переговорах, которые ведутся — будь то Иерусалим или Северная Корея, — встает вопрос: как мы там защитим американских граждан?» — сказала она.

Американский постпред выразила уверенность, что администрация президента Дональда Трампа «найдет наилучший способ» защитить американских спортсменов. «Мы будем следить за тем, что мы принимаем все возможные меры, чтобы быть уверенными в их безопасности и знать всё, что происходит вокруг», — заверила Хейли.

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В ночь на 29 ноября КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету нового класса — «Хвасон-15», способную достичь любой точки на территории США. Ракета упала в 210 км от японского острова Кюсю. В Пхеньяне в связи с этим заявили о завершении создания собственных ядерных сил. В ответ Южная Корея провела собственные ракетные учения.

30 ноября на экстренном заседании СБ ООН США пригрозили Северной Корее «полным уничтожением», а все страны мира — порвать с КНДР. Американцы также предложили усилить санкции против Пхеньяна. В начале декабря американцы перебросили в Южную Корею истребители пятого поколения F-35 и F-22 для совместных с Сеулом учений, в которых всего должно приять участие 230 самолетов и 12 тыс. военнослужащих. 6 декабря учения начались с полетов стратегических бомбардировщиков B-1B ВВС США. Пхеньян в ответ на маневры заявил о «неизбежности» войны на корейском полуострове.


 

Теги: США , КНДР , Южная Корея , участие , Олимпиада-2018 , Пхёнчхан
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