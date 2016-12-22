США перебросили в Южную Корею истребители пятого поколения

США направили в Южную Корею 12 истребителей пятого поколения F-35 и F-22 для участия в крупномасштабных военных учениях, сообщает Younhap. Всего в маневрах должны принять участие до 230 самолетов и 12 тыс. военнослужащих.

В Южную Корею было направлено по шесть истребителей каждого типа. Кроме того, еще десять истребителей F-35B будут принимать участие в учениях с авиабаз США в Японии. Помимо новейших истребителей пятого поколения в учениях примут участие несколько десятков истребителей более старого типа, F-15 °C и F-16, два стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и шесть самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Свои самолеты для участия в учениях предоставит также Южная Корея.

Younhap отмечает, что это рекордное число истребителей новейших моделей, построенных по технологии «стелс», участвующих в учениях в Южной Корее. В Минобороны страны заявили, что совместные учения направлены на «совершенствование всепогодного, дневного и ночного взаимодействия воздушных сил Южной Кореи и США».

Отработка действий ВВС США в районе Корейского полуострова проводится регулярно с начала эскалации кризиса в регионе. В них традиционно принимают участие бомбардировщики B-1B Lancer, способные нести как обычное, так и ядерное вооружение. В августе телеканал NBC со ссылкой на источники в военном ведомстве США сообщил, что Пентагон уже разработал план превентивного удара по КНДР с использованием стратегических бомбардировщиков, базирующихся на авиабазе Гуам в Тихом океане.

Начало масштабных учений в Южной Корее уже вызвало реакцию со стороны Пхеньяна. 3 декабря в официальном заявлении МИД КНДР назвал учения «крупномасштабной военной провокацией» и обвинил Вашингтон в подготовке ядерной войны. «Этот факт показывает, кто является настоящим фанатиком ядерной войны, ядерным демоном», — заявили северокорейские дипломаты.