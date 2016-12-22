Yonhap узнало о начале военных учений бомбардировщиков США в Южной Корее

США в среду начнут военные учения с участием сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, они пройдут комбинированную подготовку к бою в воздушном пространстве Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в южнокорейском оборонном ведомстве.

Бомбардировщик B-1B (Фото: Joshua Smoot / Zuma / Global Look Press)

По его словам, бомбардировщики вылетят с американской авиабазы на острове Гуам и начнут учения совместно с истребителями Южной Кореи. Источник агентства не уточнил количество бомбардировщиков США и расписание их вылетов.

В понедельник 4 декабря США перебросили в Южную Корею 12 истребителей пятого поколения F-35 и F-22 (по 6 самолетов каждого типа) для участия в крупномасштабных военных учениях. Всего в них будут задействованы до 230 самолетов и 12 тыс. солдат.

В учениях также примут участие десять истребителей F-35B, несколько десятков истребителей F-15C и F-16, два бомбардировщика B-1B Lancer и шесть самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Учения пройдут совместно с Военно-воздушными силами Южной Кореи.

В начале октября США направили к границам КНДР два бомбардировщика B-1B Lancer для проведения военных учений. Они также вылетели с авиабазы на Гуаме. Самолеты нанесли авиаудары по наземным целям у восточного побережья Корейского полуострова.

Бомбардировщики B-1B Lancer находятся на вооружении американских ВВС с 1985 года. Длина самолета — 44,8 м., размах крыла — 23,8 м., высота — 10,2 м. Они могут нести как обычное, так и ядерное вооружение, а также могут преодолевать ПВО противника на скорости более 1300 км/ч.