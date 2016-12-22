Порошенко назвал сторонников Саакашвили «гоп-компанией»

Президент Украины Петр Порошенко назвал палаточный городок сторонников Михаила Саакашвили в Киеве «гоп-компанией» и обвинил бывшего главу Одесской области в провоцировании силовиков, сообщило украинское информагентство УНН.

В среду, 6 декабря, полицейские второй раз попытались задержать бывшего президента Грузии, которого накануне толпа освободила из машины спецслужбы. Полиция сообщила, что в результате столкновения с протестующими были ранены 11 сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских лиц.

«Думал, меня трудно удивить. Но то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало», — цитирует УНН Порошенко.

Порошенко назвал Саакашвили «жаждущим крови» врагом, «орудующим в глубоком тылу». «Мы даем отпор профинансированной из Москвы гоп-компании, и я чувствую в этом поддержку со стороны общества», — заявил Порошенко.

Генпрокуратура завела против Саакашвили уголовное дело по трем статьям: планирование преступления, сговор и содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

Избежав ареста во второй раз, Саакашвили, по словам генпрокурора Юрия Луценко, «изволили отдыхать» в захваченном помещении в гостинице «Киев».

Основанное Саакашвили «Движение новых сил» требует отставки президента Порошенко. Движение организовало в Киеве серию протестных акций. В воскресенье, 3 декабря, в украинской столице прошел «Марш за импичмент», в котором участвовали около 5 тыс. человек. Следующий митинг запланирован на 10 декабря.

Михаил Саакашвили 5 декабря заявил, что обвинения в его адрес являются «наглой ложью», которая преследует цель дискредитировать протестное движение на Украине.