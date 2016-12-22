Саакашвили после освобождения прокомментировал обвинения против него

Бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили, освобожденный сторонниками после его задержания СБУ, опроверг выдвинутые против него обвинения. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.
Саакашвили ответил на слова генпрокурора Украины Юрия Луценко, который заявил о связях Саакашвили с бизнесменом Сергеем Курченко из окружения экс-президента Виктора Януковича. «Заявление генерального прокурора — наглая ложь с целью дискредитации Саакашвили и всего протестного движения в Украине», — заявил Саакашвили.
О связях Саакашвили с Курченко глава Генпрокуратуры Украины сообщил ранее во время пресс-конференции по поводу задержания политика. По словам Луценко, Курченко финансировал деятельность Саакашвили, направленную на дестабилизацию ситуации на Украине.
Саакашвили был задержан 5 декабря, в его квартире был проведен обыск сотрудниками СБУ. Политику предъявили обвинения по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (заранее обещанное содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Однако после задержания Саакашвили сторонники остановили автомобиль силовиков и отбили политика.