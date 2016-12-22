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Генпрокурор Украины заявил о захвате Саакашвили комитета Верховной рады
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Генпрокурор Украины заявил о захвате Саакашвили комитета Верховной рады
Украинский кризис, 17:22
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Генпрокурор Украины заявил о захвате Саакашвили комитета Верховной рады

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили со своими сторонниками захватил один из комитетов Верховной рады (ВР), сообщает «112 Украина».

«Сегодня полиция абсолютно законно пришла, чтобы его (Саакашвили) задержать и доставить к следователю. Но он с группой боевиков захватили комитет ВР, который находится на территории отеля «Киев», выломали дверь, выбросили оттуда одного работника УГО, который охранял государственное помещение, и там «изволили отдыхать», — сказал Луценко.

Генпрокуратура Украины обвинила Саакашвили по трем статьям
Политика

Он отметил, что по данному факту зарегистрировано уголовное производство.

Ранее сегодня украинская полиция сообщила о столкновениях со сторонниками Саакашвили в палаточном городке около Верховной рады. Правоохранительные органы пришли в лагерь, чтобы арестовать экс-губернатора Одессы, но им было оказано сопротивление.

Задержание Михаила Саакашвили в Киеве. Фоторепортаж Еще 4 фото
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Против Саакашвили возбуждено уголовное дело по трем статьям УК Украины: ч. 1 ст. 15 (планирование преступления), ч. 2 ст. 28 (сговор), ч. 2 ст. 256 (содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Политик объявлен в розыск.

5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире Саакашвили в Киеве и впоследствии задержали его. Позднее сторонники Саакашвили блокировали служебный автомобиль и освободили политика.

Теги: Украина , Юрий Луценко , Михаил Саакашвили
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