При столкновении полиции с соратниками Саакашвили пострадали 13 человек

В результате столкновения полиции со сторонниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в палаточном городке около Верховной рады в Киеве пострадали 13 человек. Об этом сообщает Национальная полиция украинской столицы.



В сообщении отмечается, что ранения получили 11 сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских.

В среду, 6 декабря, полицейские пришли в палаточный лагерь сторонников Саакашвили, чтобы задержать бывшего президента Грузии. Активисты оказали правоохранителям сопротивление.

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий в беседе с РБК назвал действия сотрудников правоохранительных органов провокацией и рассказал, что в лагерь пришли 40 сотрудников спецподразделений.

Против Саакашвили было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК Украины — ч. 1 ст. 15 (планирование преступления), ч. 2 ст. 28 (сговор), ч. 2 ст. 256 (содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Кроме того, он был объявлен в розыск.

5 декабря правоохранители пытались задержать политика, однако сторонники Саакашвили освободили его из автомобиля СБУ.

Саакашвили основал на Украине свое «Движение новых сил». Его члены выступают за импичмент украинского президента Петра Порошенко и проводят митинги и протестные акции.