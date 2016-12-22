Саакашвили заявил о нападении на палатку своих сторонников около Рады

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о нападении неизвестных на палаточный лагерь своих сторонников у Верховой рады в Киеве. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«Они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей», — утверждает бывший президент Грузии. Произошедшее он назвал провокацией.

Кроме того, Саакашвили написал пост, в котором он обвинил украинского президента в нападении на активистов. «Я обращаюсь к Порошенко: Зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция! Неужели опыт вас ничему не научил?!» — заявил он.

На сайте Национальной полиции Украины в Киеве сообщалось, что утром в среду, 6 декабря, полицейские хотели задержать Саакашвили, но его сторонники оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В сообщении отмечается, что у здания Рады усилена полицейская охрана. В полиции отметили, что никого из участников акции пока не задержали.

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий назвал действия сотрудников правоохранительных органов провокацией. ​«В шесть часов утра в лагере была провокация, сотрудников спецподразделений было человек 40. С Саакашвили все в порядке, его не задержали. Пострадали ребята, которые здесь ночевали», — рассказал он РБК.

Юрист добавил, что обжалует действия правоохранительных органов, как только получит процессуальные документы. «Мы пока не получили ни одного документа и не знаем статус Саакашвили в уголовном деле. Заявление генпрокурора в СМИ ни о чем не говорит. Мы подали ходатайство, чтобы получить все процессуальные документы», — рассказал Чернолуцкий, подчеркнув, что расценивает попытку задержания Саакашвили у себя дома 5 декабря как «похищение».

​

Саакашвили, которого лишили гражданства на Украине, основал свое «Движение новых сил», которое требует отставки Порошенко. Его сторонники проводят в Киеве протестные акции. В воскресенье, 3 декабря, в Киеве прошел «Марш за импичмент», в котором приняли участие около 5 тыс. человек. Следующий митинг движение планирует провести 10 декабря.

Во вторник, 5 декабря, Саакашвили, залезший на крышу своего дома в Киеве, был задержан. В его квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыски. Но бывшему президенту Грузии удалось освободиться — его сторонники заблокировали машину Службы безопасности Украины, в которой предполагалось увезти Саакашвили.