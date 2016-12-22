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Захарова назвала условия отмены мер закона о СМИ-иноагентах
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Захарова назвала условия отмены мер закона о СМИ-иноагентах
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Захарова назвала условия отмены мер закона о СМИ-иноагентах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отменит ограничительные меры против СМИ — иностранных агентов после того, как на такой шаг пойдут власти США, передает корреспондент РБК.

«Наши поправки носят, первое, зеркальный, ответный характер. Второе — все меры, которые были предприняты в отношении американских СМИ или сейчас предпринимаются, будут аннулированы, отменены, когда США отменят соответствующие меры в отношении российского телеканала RT и других СМИ», — заявила она.

Также Захарова прокомментировала заявление США о несимметричности действий Москвы по закону об иноагентах.

«Российский закон предполагает административную ответственность за неисполнение, а американский — уголовную», — напомнила она.

Президент Владимир Путин подписал 25 ноября закон, согласно которому СМИ, получающее финансирование из-за рубежа, может быть признано иностранным агентом. Это решение было принято после того, как в США была признана иностранным агентом компания, обслуживающая российский телеканал RT в США. Журналистам RT также было отказано в аккредитации в конгрессе США. Реестр СМИ-иноагентов должен вести Минюст. Позднее, 6 декабря, в Госдуме проголосовали за то, чтобы запретить журналистам СМИ-иноагентов проходить в здание нижней палаты парламента.

В реестр СМИ-иноагентов Минюст уже внес «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и еще шесть СМИ. «Голос Америки» и «Радио Свобода» прокомментировали это решение, отметив, что, хотя это может привести к дополнительным ограничениям в работе журналистов, масштаб этих ограничений пока не ясен.

Исполнительный директор Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) в США Джон Лэнсинг назвал принятые Москвой меры незеркальными и заявил о преследовании иностранных журналистов в России.

Теги: СМИ , МИД , иноагенты , Мария Захарова
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