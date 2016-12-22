«Голос Америки» ответил на внесение в список иноагентов в России

«Голос Америки» внимательно изучит все сообщения Министерства юстиции и других российских ведомств о внесении американской радиокомпании и других иностранных СМИ в список иноагентов в России. Об этом РБК заявила директор радиокомпании Аманда Беннетт.
«Минюст России указал, что новый статус подразумевает еще большее ограничение работы «Голоса Америки» в России. Но пока что масштаб этих ограничений неизвестен», — отметила Беннет. «Мы по-прежнему стремимся и впредь служить неизменно надежным и авторитетным источником новостей для русскоязычной аудитории», — подчеркнула директор радиокомпании.
Минюст России объявил «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее Время» и еще шесть СМИ иноагентами 5 декабря. Позднее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РБК, что журналистам СМИ, которые были признаны иноагентами, запрещено посещать Совфед.
Президент «Радио Свобода/Свободная Европа» Том Кент заявил, что «природа ограничений пока неизвестна», отметив, что внесение в список иноагентов ограничивает работу компании в России.
«Мы поддерживаем связь с министерством и российскими властями. При этом мы намереваемся продолжить нашу журналистскую работу для того, чтобы предоставлять точную и объективную информацию нашей русскоязычной аудитории», — заявил Том Кент.подписал 25 ноября закон, согласно которому СМИ, получающее финансирование из-за рубежа, может быть признано иностранным агентом. Российский лидер 4 декабря также обязал Минюст вести реестр СМИ-иноагентов.